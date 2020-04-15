Комментатор: «Десна не портит общей каши наверху турнирной таблицы УПЛ»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Роман Тимощук считает, что попадание в еврокубки станет для черниговской «Десны» отличным стимулом для дальнейшего развития.
«Когда «Десна» играла с кропивницкой «Зиркой» за выход в Премьер-лигу, то по игре черниговцы выглядели весьма симпатично. Войдя в когорту сильнейших, они явно каши не испортили.
Также отмечу точечные трансферы «Десны». Усиления команды очень качественные и дают толчок для дальнейшего развития. Если «Десна» завоюет место в еврокубках, то для Чернигова это будет плюс, поскольку придется что-то решать с реконструкцией стадиона», - сказал Тимощук.
Отметим, что после 23 туров «Десна» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от второго на три очка.
Ранее сообщалось, что «Десна» лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.