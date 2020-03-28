Десна лидирует в УПЛ по очень интересному показателю

Черниговская «Десна» является единственной командой в УПЛ, которая в текущем сезоне ни разу не пропускала после розыгрыша угловых ударов. Более того, после угловых по воротам северян пробивали всего 4 раза.

Отметим, что следующими по списку в данному компоненте идут «Заря», «Шахтер» и «Олимпик», у которых по 2 пропущенных мяча. К примеру у «Динамо» их три, у «Ворсклы», абсолютно худшей команды УПЛ по этому показателю, – целых семь.

Любопытно, что в топ-5 европейских чемпионатов на данный момент нет ни одной команды, которая не пропустила бы после угловых. В Бельгии такая есть – и это «Брюгге».

ВИДЕО. Паника не менее опасна, чем коронавирус. Игроки Десны о пандемии