ВИДЕО. Паника не менее опасна, чем коронавирус. Игроки Десны о пандемии

Игроки «Десны» записали видеообращение к своим болельщикам и посоветовали, как себя вести во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)
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Источник — Sport.ua
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