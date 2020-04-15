Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Во время карантина пишу свой трек»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Я привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же это монотонная жизнь, по сути ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение. Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома.

Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, как закончится карантин», - сказала Ястремская.

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