ЯСТРЕМСКАЯ: «Изоляция – лучший способ вывести себя на новый уровень»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская считает, что в самоизоляции тоже есть свои преимущества.

«Жизнь – это не то, что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время! Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция – лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень!», – написала теннисистка в инстаграме.

Ранее Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.