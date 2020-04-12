ЯСТРЕМСКАЯ: «Изоляция – лучший способ вывести себя на новый уровень»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская считает, что в самоизоляции тоже есть свои преимущества.
«Жизнь – это не то, что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время! Цените минуты, проведенные вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция – лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень!», – написала теннисистка в инстаграме.
Ранее Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.
Жизнь-это не то,что происходит с тобой,это то,что ты способен создать в это непростое для всех время! Цените минуты проведённые вместе с близкими и наедине с собой,ведь изоляция лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень! #tbt#photoshoot#DY#odessa#дiяпротивпандемии
Источник — Instagram
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