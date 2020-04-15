ВИДЕО. Дуглас Коста в футболке Шахтера сыграл в любопытную игру с мамой

Компанию футболисту составили две его сестры

  • 15.04.2020 10:22
  • 1065 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Дуглас Коста в футболке Шахтера сыграл в любопытную игру с мамой
© Instagram. Дуглас Коста с мамой и девушкой

Бывший футболист «Шахтера» Дуглас Коста, ныне выступающий за «Ювентус», во время карантина, который он проводит в Бразилии, сыграл с мамой и двумя сестрами в весьма любопытную игру.

Матери задавались вопросы (например, «Кто самый любопытный?»), отвечать на которые она должна была путем окунания головы соответствующего ребенка в сахарную пудру.

Примечательно, что для игры Дуглас Коста облачился в футболку «Шахтера», из которого ушел в «Баварию» еще летом 2015 года. Мама же футболиста была в футболке «Ювентуса» - нынешней команды бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что Дугласа Косту подвела его девушка, которая выложила в соцсети фотографии совместного отдыха, что поставило под вопрос соблюдение игроком режима самоизоляции после возвращения из Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности