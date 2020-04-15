ВИДЕО. Дуглас Коста в футболке Шахтера сыграл в любопытную игру с мамой

Бывший футболист «Шахтера» Дуглас Коста, ныне выступающий за «Ювентус», во время карантина, который он проводит в Бразилии, сыграл с мамой и двумя сестрами в весьма любопытную игру.

Матери задавались вопросы (например, «Кто самый любопытный?»), отвечать на которые она должна была путем окунания головы соответствующего ребенка в сахарную пудру.

Примечательно, что для игры Дуглас Коста облачился в футболку «Шахтера», из которого ушел в «Баварию» еще летом 2015 года. Мама же футболиста была в футболке «Ювентуса» - нынешней команды бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что Дугласа Косту подвела его девушка, которая выложила в соцсети фотографии совместного отдыха, что поставило под вопрос соблюдение игроком режима самоизоляции после возвращения из Италии.