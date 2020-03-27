Спалила девушка. Экс-игрок Шахтера нарушил режим самоизоляции в Бразилии

Дуглас Коста может понести наказание от президента туринского Ювентуса

  • 27.03.2020 21:47
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Спалила девушка. Экс-игрок Шахтера нарушил режим самоизоляции в Бразилии
© Instagram

Хабвек итальянского «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание от президента туринского клуба Андреа Аньелли.

21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся в Бразилию. Однако там полузащитник не соблюдал правил самоизоляции. Девушка бразильца опубликовала фото, где они вместе с футболистом находятся на отдыхе.

Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Дугласа Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex K
      Alex K, 27.03.2020 22:04
    0
    axylinam, 27.03.2020 21:53
    Какая коварная девушка
    Глупая, скорее всего
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2020 21:53
    0
    Какая коварная девушка
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 27.03.2020 22:04
    0
    axylinam, 27.03.2020 21:53
    Какая коварная девушка
    Глупая, скорее всего
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2020 21:53
    0
    Какая коварная девушка
    Ссылка
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