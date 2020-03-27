Спалила девушка. Экс-игрок Шахтера нарушил режим самоизоляции в Бразилии

Хабвек итальянского «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание от президента туринского клуба Андреа Аньелли.

21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся в Бразилию. Однако там полузащитник не соблюдал правил самоизоляции. Девушка бразильца опубликовала фото, где они вместе с футболистом находятся на отдыхе.

Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Дугласа Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.