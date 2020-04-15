Владимир ШАРАН: «Александрия сможет успешнее выступить в еврокубках»

Наставник «Александрии» – о перспективах на евроарене в следующем сезоне

  • 15.04.2020 10:10
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Владимир ШАРАН: «Александрия сможет успешнее выступить в еврокубках»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о борьбе с черниговской «Десной» в Премьер-лиге и перспективах в еврокубках.

– Вы не совсем удачно начали 2020-й год (поражение Колосу и ничья со Львовом - прим.). В чем причина?
– Действительно, мы играли с Колосом на победу, однако несколько объективных причин повлияли на исход матча. Хотя я считаю, что мы не имели права проигрывать. 

Со Львовом случилась досадная ничья. Все шло к победе, соперник играл в меньшинстве, но сумел у нас отобрать очки. Очень обидно. Это в дальнейшем может повлиять на турнирное положение. 

Впереди девять матчей и нужно доказывать, что мы достойны бороться за высокие места. Особенно нужно доказывать в матчах с Десной, которым мы уступили дважды по ходу сезона. Хотим взять реванш.

– Александрия сможет успешнее выступить в еврокубках, если окажется там в следующем сезоне?
– Да, конечно. Опыт наших игроков сыграет ключевую роль. Я в этом уверен.

Ранее сообщалось, что «Александрия» не будет урезать зарплаты игрокам на время карантина.

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Источник — Футбол 1/2/3

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