Владимир ШАРАН: «Александрия сможет успешнее выступить в еврокубках»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о борьбе с черниговской «Десной» в Премьер-лиге и перспективах в еврокубках.

– Вы не совсем удачно начали 2020-й год (поражение Колосу и ничья со Львовом - прим.). В чем причина?

– Действительно, мы играли с Колосом на победу, однако несколько объективных причин повлияли на исход матча. Хотя я считаю, что мы не имели права проигрывать.

Со Львовом случилась досадная ничья. Все шло к победе, соперник играл в меньшинстве, но сумел у нас отобрать очки. Очень обидно. Это в дальнейшем может повлиять на турнирное положение.

Впереди девять матчей и нужно доказывать, что мы достойны бороться за высокие места. Особенно нужно доказывать в матчах с Десной, которым мы уступили дважды по ходу сезона. Хотим взять реванш.

– Александрия сможет успешнее выступить в еврокубках, если окажется там в следующем сезоне?

– Да, конечно. Опыт наших игроков сыграет ключевую роль. Я в этом уверен.

Ранее сообщалось, что «Александрия» не будет урезать зарплаты игрокам на время карантина.