Кавани хочет продолжить карьеру в европейском клубе

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не планирует покидать Европу в ближайшие несколько лет.
Как отмечает Goal.com, 33-летний уругваец рассчитывает играть в Европе до чемпионата мира в 2022 году.
Кавани интересуются «Бока Хуниорс», а также три бразильских клуба.
Сам Кавани хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», куда он должен был перейти еще зимой.
В этом сезоне Кавани провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две передачи.
Контракт Кавани с ПСЖ истекает ближайшим летом и, скорее всего, не будет продлен.
Источник — Goal.com
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