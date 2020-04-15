Кавани хочет продолжить карьеру в европейском клубе

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не планирует покидать Европу в ближайшие несколько лет.

Как отмечает Goal.com, 33-летний уругваец рассчитывает играть в Европе до чемпионата мира в 2022 году.

Кавани интересуются «Бока Хуниорс», а также три бразильских клуба.

Сам Кавани хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», куда он должен был перейти еще зимой.

В этом сезоне Кавани провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две передачи.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает ближайшим летом и, скорее всего, не будет продлен.