Три бразильских клуба интересуются Кавани

У форварда ПСЖ много вариантов продолжения карьеры

  • 04.04.2020 17:15
  • 167 просмотров
  • 0 комментариев
Три бразильских клуба интересуются Кавани
© instagram.com/cavaniofficial21

Агент Эдинсона Кавани Вальтер Гульемоне рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры есть у его клиента:

«Честно говоря, все может произойти, потому что многие клубы заинтересованы в Эдинсоне. «Наполи»? На данный момент, не было никакого контакта с ними.

Южная Америка? Что-то может случиться. В Бразилии есть интерес со стороны «Фламенго», «Палмейраса», «Интера» из Порту-Алегри, в дополнение к «Бока Хуниорс» в Аргентине».

Контракт Кавани с ПСЖ истекает ближайшим летом и, скорее всего, не будет продлен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calcionapoli24

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности