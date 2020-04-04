Три бразильских клуба интересуются Кавани

Агент Эдинсона Кавани Вальтер Гульемоне рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры есть у его клиента:

«Честно говоря, все может произойти, потому что многие клубы заинтересованы в Эдинсоне. «Наполи»? На данный момент, не было никакого контакта с ними.

Южная Америка? Что-то может случиться. В Бразилии есть интерес со стороны «Фламенго», «Палмейраса», «Интера» из Порту-Алегри, в дополнение к «Бока Хуниорс» в Аргентине».

Контракт Кавани с ПСЖ истекает ближайшим летом и, скорее всего, не будет продлен.