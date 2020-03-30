В Бока Хуниорс уверены в скором подписании Кавани

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Хорхе Бермудес надеется, что 33-летний уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани в ближайшее время присоединится к аргентинскому клубу.
Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до конца июня, после чего футболист станет свободным агентом. В минувшем январе футболистом интересовался мадридский «Атлетико», однако переход не состоялся. Также Эдинсоном интересуются клубы из МЛС.
В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Goal.com
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