В Бока Хуниорс уверены в скором подписании Кавани

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Хорхе Бермудес надеется, что 33-летний уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани в ближайшее время присоединится к аргентинскому клубу.

Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до конца июня, после чего футболист станет свободным агентом. В минувшем январе футболистом интересовался мадридский «Атлетико», однако переход не состоялся. Также Эдинсоном интересуются клубы из МЛС.

В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.