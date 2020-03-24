Кавани может продолжить карьеру в Боке Хуниорс

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, скорее всего, этим летом покинет клуб.
Как сообщает французская пресса, 33-летнего футболиста может подписать «Бока Хуниорс». Отметим, что в конце этого сезона у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ, поэтому аргентинцам он достанется бесплатно.
В данный момент за «Боку Хуниорс» играет звездный форвард Карлос Тевес.
Ранее сообщалось, что Кавани может продолжить карьеру в «Интер Майами».
В этом сезоне Кавани сыграл 14 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Франции.
Источник — El Pais
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