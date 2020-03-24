Кавани может продолжить карьеру в Боке Хуниорс

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, скорее всего, этим летом покинет клуб.

Как сообщает французская пресса, 33-летнего футболиста может подписать «Бока Хуниорс». Отметим, что в конце этого сезона у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ, поэтому аргентинцам он достанется бесплатно.

В данный момент за «Боку Хуниорс» играет звездный форвард Карлос Тевес.

Ранее сообщалось, что Кавани может продолжить карьеру в «Интер Майами».

В этом сезоне Кавани сыграл 14 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Франции.