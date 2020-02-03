Кавани летом может перебраться в Интер Майами

«Интер Майами» претендует на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Клуб МЛС готов предложить уругвайскому нападающему контракт летом, когда истечет его контракт с ПСЖ.
Ранее Кавани был близок к переходу в «Атлетико», но трансфер сорвался.
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Источник — Todomercadoweb
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