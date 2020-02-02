Президент Атлетико возмущен срывом трансфера Кавани

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался у неудачных переговорах о переходе нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

«Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили», - сказал Сересо.

Ранее испанская пресса сообщала что агент и брат Кавани Вальтер Фернандо требовал 18 млн комиссионных за переход Кавани.

Напомним, что ПСЖ также отказался отпускать Кавани зимой.

