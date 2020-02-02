Президент Атлетико возмущен срывом трансфера Кавани

Уругвайский форвард был близок к переходу в Мадрид, но остался в ПСЖ

  • 02.02.2020 12:43
  • 1444 просмотра
  • 0 комментариев
Президент Атлетико возмущен срывом трансфера Кавани
© as.com. Энрике Сересо

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался у неудачных переговорах о переходе нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

«Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили», - сказал Сересо.

Ранее испанская пресса сообщала что агент и брат Кавани Вальтер Фернандо требовал 18 млн комиссионных за переход Кавани.

Напомним, что ПСЖ также отказался отпускать Кавани зимой.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности