Президент Атлетико возмущен срывом трансфера Кавани

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался у неудачных переговорах о переходе нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.
«Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили», - сказал Сересо.
Ранее испанская пресса сообщала что агент и брат Кавани Вальтер Фернандо требовал 18 млн комиссионных за переход Кавани.
Напомним, что ПСЖ также отказался отпускать Кавани зимой.
Источник — Goal.com
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