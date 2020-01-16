Тухель хочет, чтобы Кавани остался в ПСЖ

Наставник парижского клуба надеется сохранить уругвайского форварда в команде

  • 16.01.2020 03:14
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Тухель хочет, чтобы Кавани остался в ПСЖ
© ФК ПСЖ. Эдинсон Кавани

Главный тренер парижского ПСЖ Томас Тухель заявил, что он хотел бы сохранить в команде 32-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

«Будущее Кавани? Мы должны задать этот вопрос ему. Сейчас он травмирован. Он почувствовал дискомфорт на тренировке. Хочу ли я, чтобы он остался? Чтобы достичь наших целей, лучше иметь его в обойме», — отметил Тухель.

Ранее сообщалось, что этой зимой Кавани может перейти в мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2020-го года.

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Источник — Goal.com

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