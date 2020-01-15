Директор Атлетико полетел в Париж на переговоры по Кавани

Мадридский клуб решительно настроен купить форварда ПСЖ

  • 15.01.2020 08:48
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Директор Атлетико полетел в Париж на переговоры по Кавани
© steamcommunity.com. Эдинсон Кавани
Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отправился в Париж, чтобы провести переговоры с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу перехода Эдинсона Кавани.
 
Напомним, что мадридский клуб долгое время хочет купить уругвайского нападающего. Контракт Кавани ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.
 
Если переговоры не увенчаются успехом, в «Атлетико» готовы переключиться на других форвардов.
 
 
В этом сезоне Кавани провел 9 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции и забил 2 мяча.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности