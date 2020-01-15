Директор Атлетико полетел в Париж на переговоры по Кавани

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отправился в Париж, чтобы провести переговоры с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу перехода Эдинсона Кавани.
Напомним, что мадридский клуб долгое время хочет купить уругвайского нападающего. Контракт Кавани ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.
Если переговоры не увенчаются успехом, в «Атлетико» готовы переключиться на других форвардов.
Ранее сообщалось, что парижане отказались отпускать Кавани этой зимой.
В этом сезоне Кавани провел 9 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции и забил 2 мяча.
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Источник — Marca
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