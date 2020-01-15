Директор Атлетико полетел в Париж на переговоры по Кавани

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отправился в Париж, чтобы провести переговоры с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу перехода Эдинсона Кавани.

Напомним, что мадридский клуб долгое время хочет купить уругвайского нападающего. Контракт Кавани ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.

Если переговоры не увенчаются успехом, в «Атлетико» готовы переключиться на других форвардов.

В этом сезоне Кавани провел 9 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции и забил 2 мяча.