ПСЖ не отпустил Кавани в Атлетико

Парижский ПСЖ отказался отпускать своего 32-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани в мадридский «Атлетико» этой зимой. Кавани уже получил известие о решении клуба.
Ранее сообщалось, что Кавани может стать игроком «Атлетико» в этом январе.
Контракт уругвайца с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, после чего он станет свободным агентом.
В текущем сезоне Эдинсон провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — L`Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.