ПСЖ не отпустил Кавани в Атлетико

Парижский ПСЖ отказался отпускать своего 32-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани в мадридский «Атлетико» этой зимой. Кавани уже получил известие о решении клуба.

Ранее сообщалось, что Кавани может стать игроком «Атлетико» в этом январе.

Контракт уругвайца с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, после чего он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Эдинсон провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.