Кавани согласовал контракт с Атлетико

Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит карьеру в Испании. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, уругвайский футболист согласовал трехлетний контракт с «Атлетико».
В мадридский клуб Кавани перейдет бесплатно, по окончании сезона 2019/20.
Сам Кавани недоволен своим текущим положением в ПСЖ. Игрок выпал из стартового состава, лишь изредка появляясь на поле.
Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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