ГОЛОВКО: «У Десны отсутствие еврокубкового опыта нивелируется Рябоконем»

Специалист высоко оценил работу главного тренера черниговской команды

  • 15.04.2020 08:55
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ГОЛОВКО: «У Десны отсутствие еврокубкового опыта нивелируется Рябоконем»
© УАФ. Александр Головко

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Головко считает, что «Десна» имеет мало опыта в борьбе за высокие места, но главный тренер черниговской команды нивелирует этот пробел.

«Если брать «Александрию» и «Десну», то команды нужно сравнивать. «Александрия» - это команда, которая сделала себя через еврокубки в прошлом сезоне. Я не учитываю результаты и сборы.

У «Десны» отсутствие еврокубкового опыта нивелируется опытом Рябоконя и количеством новых игроков, которые готовы заменить лидеров», - утверждает Головко.

Ранее сообщалось, что «Десна» лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.

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Источник — Футбол 1/2/3

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