ГОЛОВКО: «У Десны отсутствие еврокубкового опыта нивелируется Рябоконем»

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Головко считает, что «Десна» имеет мало опыта в борьбе за высокие места, но главный тренер черниговской команды нивелирует этот пробел.

«Если брать «Александрию» и «Десну», то команды нужно сравнивать. «Александрия» - это команда, которая сделала себя через еврокубки в прошлом сезоне. Я не учитываю результаты и сборы.

У «Десны» отсутствие еврокубкового опыта нивелируется опытом Рябоконя и количеством новых игроков, которые готовы заменить лидеров», - утверждает Головко.

Ранее сообщалось, что «Десна» лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.