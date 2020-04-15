Денис ФАВОРОВ: «Спеть песню на посвящении в сборной? Легко!»

Лидер черниговской «Десны» Денис Фаворов рассказал о прорыве его команды в чемпионате, а также откровенно признался, что с нетерпением ждет вызова в национальную сборную.
«Это лучший наш сезон. Я не скажу, что это сенсация, ведь мы долго к этому шли. Осталось еще девять матчей - очень важный отрезок. Посмотрим: сенсация или нет. Мы можем кому угодно навязать борьбу.
Сборная Украины? У нас много достойных ребят, на любой позиции есть достойные кандидаты. Что касается меня, то, признаться, хотелось бы, не стану кривить душой.
Спеть песню на посвящении в сборной? Легко! С этим у меня проблем нет. С футболом - может быть, с песнями - нет», - сказал Денис Фаворов.
Ранее сообщалось, что «Десна» лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.
Источник — Футбол 1/2/3
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