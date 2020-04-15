Денис ФАВОРОВ: «Спеть песню на посвящении в сборной? Легко!»

Защитник «Десны» признался, что ждет вызова в сборную Украины

  • 15.04.2020 08:34
  • 2093 просмотра
  • 1 комментарий
Денис ФАВОРОВ: «Спеть песню на посвящении в сборной? Легко!»
© ФК Десна. Денис Фаворов

Лидер черниговской «Десны» Денис Фаворов рассказал о прорыве его команды в чемпионате, а также откровенно признался, что с нетерпением ждет вызова в национальную сборную.

«Это лучший наш сезон. Я не скажу, что это сенсация, ведь мы долго к этому шли. Осталось еще девять матчей - очень важный отрезок. Посмотрим: сенсация или нет. Мы можем кому угодно навязать борьбу.

Сборная Украины? У нас много достойных ребят, на любой позиции есть достойные кандидаты. Что касается меня, то, признаться, хотелось бы, не стану кривить душой. 

Спеть песню на посвящении в сборной? Легко! С этим у меня проблем нет. С футболом - может быть, с песнями - нет», - сказал Денис Фаворов.

Ранее сообщалось, что «Десна» лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 08:38
    +1
    На позицию правого защитника почему б и не вызвать???
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 08:38
    +1
    На позицию правого защитника почему б и не вызвать???
    Ссылка
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