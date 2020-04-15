Владимир ШАРАН: «Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран намекнул главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, кого нужно вызвать в национальную команду.

– Есть ли в вашей команде футболисты, которые могли бы успешно интегрироваться в команду Андрея Шевченко?

– Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее.

Ранее сообщалось, что «Александрия» не будет урезать зарплаты игрокам на время карантина.