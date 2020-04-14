Эксперт: «У команды Вернидуба есть проблемы с пониманием игры»

Бывший игрок сборной Беларуси Петр Качуро объяснил причины неудач «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидуба в начале нынешнего сезона:

«Не только тренер должен понимать тактику, которую хочет использовать, но и команда. Это все доводится до футболистов через полные командные действия, эпизоды, в тройках, пятерках… Велосипед ведь давно придуман.

Солигорск прошлого года и нынешнего — две большие разницы. Все соперники команды Сергея Ташуева знали, чего ждать — прессинга, игры с позиции силы. Потому готовили контратакующие действия. И порой «Шахтер» напарывался на эти выпады, но все равно стиль команды выдерживался. Все тогда четко понимали, как играть первым номером, в позиционной атаке. Как при потере мяча накрывать соперника. Как держать оборону, если это нужно.

Мне нравился футбол Ташуева. По исполнителям сейчас Солигорск хорош, а вот с пониманием игры футболистами есть проблемы».

В четвертом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» Солигорск на выезде сыграл вничью 0:0 со «Смолевичами».