Смолевичи – Шахтер Солигорск – 0:0. Нули для Вернидуба. Видеообзор матча

В воскресенье, 12 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором вничью сыграли команды «Смолевичи» и «Шахтер» Солигорск. Команду гостей тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб, и снова его подопечные не сумели распечатать ворота соперников.
Смотрите видеообзор матча «Смолевичи» – «Шахтер» Солигорск – 0:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.