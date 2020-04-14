Во Франции приняли решение не доигрывать сезон в низших дивизионах

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон принял решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 11 июля.

После этого Федерация футбола Франции приняла решение не доигрывать сезон во всех дивизионах от третьего и ниже. Итоги сезона подведут по положению в чемпионатах на момент остановки (14 марта).

Официально об этом решении должны объявить завтра, 15 апреля.

При этом сезон в Лиге 1, Лиге 2 и финал Кубка Франции ПСЖ – «Сент Этьенн» попытаются доиграть летом. Вероятнее всего, без зрителей на трибунах.