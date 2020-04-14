Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко – наш лучший футболист»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу главных украинских футболистов, которые выступают в Европе:

«Хоть Ярмоленко сейчас и не играет из-за травмы, но это наш лучший футболист. Уверен, он себя еще покажет в Европе.

Малиновский и Зинченко – игроки уже с другим менталитетом, они моложе. Малиновский уже лет пять в Европе, он полностью принял европейский менталитет и готов там играть.

Что касается Зинченко, то когда я впервые его увидел, у него уже был европейский менталитет. Поэтому он и играет. Перед тем, как уехать, он уже знал язык, был готов к этому.

Эти ребята на своем примере доказывают, что украинские футболисты могут успешно играть в Европе».

Ранее Ротань заявил, что сборная Украины ему напоминает «Ливерпуль» Юргена Клоппа.