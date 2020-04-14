Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко – наш лучший футболист»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу главных украинских футболистов, которые выступают в Европе:
«Хоть Ярмоленко сейчас и не играет из-за травмы, но это наш лучший футболист. Уверен, он себя еще покажет в Европе.
Малиновский и Зинченко – игроки уже с другим менталитетом, они моложе. Малиновский уже лет пять в Европе, он полностью принял европейский менталитет и готов там играть.
Что касается Зинченко, то когда я впервые его увидел, у него уже был европейский менталитет. Поэтому он и играет. Перед тем, как уехать, он уже знал язык, был готов к этому.
Эти ребята на своем примере доказывают, что украинские футболисты могут успешно играть в Европе».
Ранее Ротань заявил, что сборная Украины ему напоминает «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
Источник — Вацко Live
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