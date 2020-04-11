Руслан РОТАНЬ: «Ливерпуль Клоппа похож на сборную Украины»

Наставник молодежной сборной Украины – о лучших тренерах мира

  • 11.04.2020 16:11
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Руслан РОТАНЬ: «Ливерпуль Клоппа похож на сборную Украины»
© uaf.ua

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кого сейчас считает лучшими тренерами мира:

«Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в «Манчестер Сити», я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне «Ливерпуль» Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды».

Ранее Ротань заявил, что предвидел спад в игре молодежной сборной Украины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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