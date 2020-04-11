Руслан РОТАНЬ: «Мы предвидели спад нашей молодежки»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань объяснил причины спада в игре молодежки после того, как костяк команды стал чемпионом мира U-20:

«На самом деле это две разные команды. Действительно, большинство ребят перешли к нам из команды чемпионов мира. Но после больших побед всегда бывает спад, успокоенность. Мы это предвидели. Им нужно время, чтобы прийти в себя.

Это не критика, это нормальный процесс для молодых футболистов. Они отдохнут, переосмыслят и будут понимать, что нужно включаться и прогрессировать. Этот год будет показательным для тех, кто был на чемпионате мира.

Я понимаю критику, которая звучит в наш адрес, и принимаю все стрелы на себя. Так получилось, что перед первой игрой, с Финляндией, мы впервые собрались в таком составе. Конечно, я надеялся на лучший результат, но звезды сошлись не в нашу пользу.

Виноват в этом только я сам. Надеюсь, наши плохие времена уже позади, и в следующих матчах ребята покажут свои лучшие качества. Процесс строительства команды занимает не один месяц. Для этого нужен как минимум год».