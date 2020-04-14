Сергей ЮРАН: «Алиев либо невменяемый, либо ему надо закусывать»

Известный в прошлом российский и советский футболист Сергей Юран заявил, что ему не нравятся высказывания Александра Алиева по поводу коронавируса:

«Если ты футбольный человек – говори о футболе. Если ты политик – говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике – полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.

Сейчас в мире одна тема – как быстрее найти вакцину и избежать всеобщей беды, чтобы люди не умирали. Он же не просто кому-то на кухне это сказал, а высказал это в прессе. Чтобы такое высказывать, ты должен как минимум быть компетентным в этом вопросе. А как максимум знать, как это работает изнутри.

Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас – вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали. Смерть – это самая большая трагедия человека».