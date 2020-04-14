Сергей ЮРАН: «Алиев либо невменяемый, либо ему надо закусывать»

Экс-игроку «Динамо» не нравятся высказывания Александра Алиева

  • 14.04.2020 20:41
  • 2385 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ЮРАН: «Алиев либо невменяемый, либо ему надо закусывать»
© Instagram. Александр Алиев

Известный в прошлом российский и советский футболист Сергей Юран заявил, что ему не нравятся высказывания Александра Алиева по поводу коронавируса:

«Если ты футбольный человек – говори о футболе. Если ты политик – говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике – полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.

Сейчас в мире одна тема – как быстрее найти вакцину и избежать всеобщей беды, чтобы люди не умирали. Он же не просто кому-то на кухне это сказал, а высказал это в прессе. Чтобы такое высказывать, ты должен как минимум быть компетентным в этом вопросе. А как максимум знать, как это работает изнутри.

Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас – вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали. Смерть – это самая большая трагедия человека».

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Источник — Чемпионат

(11 голосов)

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 14.04.2020 20:58
    -1
    Алиев четкий пацан. выпил бы с ним пивка
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 20:42
    +2
    Алиеву нужно к психиатору. У него с головой явно не всё в порядке
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 20:42
    +2
    Алиеву нужно к психиатору. У него с головой явно не всё в порядке
    Ссылка
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