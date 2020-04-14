Экс-игрок МЮ Феллаини выздоровел после коронавируса

Бельгийский полузащитник Маруан Феллаини в своем Instagram объявил о том, что справился с коронавирусом и покинул больницу.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» сейчас выступает в Китае, где и подхватил опасную болезнь. Феллаини отметил, что лечение длилось три недели.

Ранее о победе над болезнью рассказал вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна.