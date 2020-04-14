Экс-игрок МЮ Феллаини выздоровел после коронавируса

Бельгийский полузащитник Маруан Феллаини в своем Instagram объявил о том, что справился с коронавирусом и покинул больницу.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» сейчас выступает в Китае, где и подхватил опасную болезнь. Феллаини отметил, что лечение длилось три недели.
Ранее о победе над болезнью рассказал вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.