Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Если бы Пятову было 25 лет, Гвардиола купил бы его»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением по поводу переноса Евро-2020:

«Перенос Евро? Трудно сказать, пойдет ли это на пользу сборной или нет. В любом случае подготовимся к чемпионату Европы.

Все будет зависеть от готовности футболистов, от того, как Андрюха Пятов себя будет чувствовать. Он как последний защитник играет. У него передача лучше, чем в некоторых полевых футболистов.

Было бы Пятову сейчас 25 лет, то Гвардиола уже купил его. Вместо Эдерсона. Пятов был бы даже сильнее.

Если серьезно, то во время прессинга соперников первая передача Пятова очень важна для нас. Я знаю, что он будет на топ-уровне».

Ранее Малиновский рассказал о ситуации в Италии.