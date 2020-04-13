Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Италии ситуация налаживается»

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Италии.
«Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц.
Конечно, мы остаемся дома. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим. В Бергамо все соблюдают карантин, и все движется в лучшую сторону.
Во всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент заболевших людей. Идет меньшая нагрузка на больницы, больше врачей начинает приезжать в Италию. В этом плане больше выздоровевших и меньше заболевших.
Клуб предоставил всем футболистам, которые дома, беговые дорожки. У нас есть программа, которую мы должны выполнять.
Мы с Роксаной стараемся придерживаться правил, которые нам дали врачи и представители клуба.
Если бы были только вдвоем, то было бы тяжелее. А так у нас есть Оливия (дочь — прим. ред.), мы уделяем ей много времени. Можно с ней поиграть, и для нас это хорошо на данный момент», — отметил Руслан.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.