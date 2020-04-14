УЕФА: рабочая группа изучает различные варианты календаря

Все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей

  • 14.04.2020 18:42
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УЕФА: рабочая группа изучает различные варианты календаря
© УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА проинформировал о ситуации с подготовкой календаря:

«Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских лиг, в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона».

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность завершения соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в течение августа. Все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей.

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Источник — Спорт-Экспресс

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