УЕФА: рабочая группа изучает различные варианты календаря

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА проинформировал о ситуации с подготовкой календаря:
«Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских лиг, в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона».
Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность завершения соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в течение августа. Все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей.
Источник — Спорт-Экспресс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.