Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Не было мыслей об отставке с поста тренера Днепра-1»

«Днепр-1» минувшей осенью угодил в кризис и длительное время не мог добиться положительных результатов, однако тренер Дмитрий Михайленко не думал об отставке.

«Спасибо руководству, которое поддерживает меня. Кроме того, мы точно знали, почему не все получалось и были уверены в своих силах и футболистах».

«Поэтому таких мыслей (об отставке) не было».

«В целом, если проанализировать сыгранные матчи, то «Днепр-1» находится на абсолютно заслуженном месте. 6-7 позиции - это наши места. Мы не можем быть выше, потому что слишком большое отставание по уровню», - сказал Михайленко в интервью программе «Днепр Футбол».

Ранее тренер рассказал об арендованных Булеце и Супряге.