Нешуточные страсти. Матч Ювентус – Реал Мадрис был прерван после потасовки

В Никарагуа, несмотря на пандемию, продолжается национальный чемпионат

  • 14.04.2020 16:19
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Нешуточные страсти. Матч Ювентус – Реал Мадрис был прерван после потасовки
© YouTube

В Никарагуа, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается национальный чемпионат, и страсти кипят нешуточные.

Матч 16-го тура между командами «Ювентус» Манагуа и «Реал» Мадрис был прерван на 66-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

Гости устроили потасовку с рефери матча, считая, что гол соперника был забит из офсайда. Эпизод вызвал бурные протесты, перепалка длилась 10 минут, игроки «Реала» отказались продолжать матч, и арбитры прекратили игру досрочно. 

Смотрите видео матча (критическая ситуация – начиная с 65-й минуты).

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Источник — Sport.ua

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