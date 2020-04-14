Нешуточные страсти. Матч Ювентус – Реал Мадрис был прерван после потасовки

В Никарагуа, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается национальный чемпионат, и страсти кипят нешуточные.

Матч 16-го тура между командами «Ювентус» Манагуа и «Реал» Мадрис был прерван на 66-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

Гости устроили потасовку с рефери матча, считая, что гол соперника был забит из офсайда. Эпизод вызвал бурные протесты, перепалка длилась 10 минут, игроки «Реала» отказались продолжать матч, и арбитры прекратили игру досрочно.

Смотрите видео матча (критическая ситуация – начиная с 65-й минуты).