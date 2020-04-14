Александр АЛИЕВ: «Сейчас футболисты и не пьют, и не показывают футбол»

35-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих нарушениях режима.

«Бывало, что я нарушал режим, не скрываю! Но как я попал в первую команду? Я играл за «Динамо-2», я играл за дубль и показывал хороший футбол. А у него (Йожефа Сабо — прим. ред.) всегда был один повод: он пьет, он гуляет. Я гулял, но все равно выходил на футбольное поле и делал свое дело. А сейчас футболисты и не пьют, и не показывают футбол. Я гулял, но все равно выходил на игры — знал, что у меня будут премиальные, знал, за какой клуб я играю! Это для меня было главное.

Я выходил на тренировку, но в каком состоянии — не имело значения, потому что я мог побегать и потренироваться. Да, это неправильно, потому что мы тренируемся для повышения мастерства. Может быть, после своих гулянок я оставался на том же уровне», — считает Алиев.

Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й годы.