Александр АЛИЕВ: «Сейчас футболисты и не пьют, и не показывают футбол»

Экс-хавбек «Динамо» рассказал, как на него влияли нарушения спортивного режима

  • 14.04.2020 15:29
  • 643 просмотра
  • 4 комментария
Александр АЛИЕВ: «Сейчас футболисты и не пьют, и не показывают футбол»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

35-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих нарушениях режима.

«Бывало, что я нарушал режим, не скрываю! Но как я попал в первую команду? Я играл за «Динамо-2», я играл за дубль и показывал хороший футбол. А у него (Йожефа Сабо — прим. ред.) всегда был один повод: он пьет, он гуляет. Я гулял, но все равно выходил на футбольное поле и делал свое дело. А сейчас футболисты и не пьют, и не показывают футбол. Я гулял, но все равно выходил на игры — знал, что у меня будут премиальные, знал, за какой клуб я играю! Это для меня было главное.

Я выходил на тренировку, но в каком состоянии — не имело значения, потому что я мог побегать и потренироваться. Да, это неправильно, потому что мы тренируемся для повышения мастерства. Может быть, после своих гулянок я оставался на том же уровне», — считает Алиев.

Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й годы.

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Источник — Sport24

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 14.04.2020 16:19
    0
    Пьянка-это тяжёлый и изнурительный труд,поэтому и Милевский и Алиев так убого закончили свои карьеры,сил на пьянки хватило,а на футбол не осталось силёнок
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.04.2020 16:05
    -1
    Игрокам Динамо не то что алкоголь, допинг не помагает. Ну это типа привет Беседину
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2020 16:02
    +1
    Согласен с Алиевы на все сто! Пить стали на порядок меньше, но колоться стали разы больше! Многие футболисты регулярно принимают кокаин и курят повсеместно марихуану. Мой знакомый полицейский, который работает в отделе по борьбе с оборотом наркотиков, поведал мне, что очень часто ловят наркоманов-футболистов всех мастей - от вышки до городских команд, а доля спортсменов которые регулярно пользуются услугами наркодиллеров - более 50% от общего количества задержанных. Вот потому и получается что укололся футболист - и забылся... Какой потом футбол...
    Ссылка
    Василь Сокира
    online
      Василь Сокира, 14.04.2020 15:41
    +2
    Найшов чим хвалитися. Щось багато уваги цьому убогому створінню.
    Ссылка
    Василь Сокира
    online
      Василь Сокира, 14.04.2020 15:41
    +2
    Найшов чим хвалитися. Щось багато уваги цьому убогому створінню.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2020 16:02
    +1
    Согласен с Алиевы на все сто! Пить стали на порядок меньше, но колоться стали разы больше! Многие футболисты регулярно принимают кокаин и курят повсеместно марихуану. Мой знакомый полицейский, который работает в отделе по борьбе с оборотом наркотиков, поведал мне, что очень часто ловят наркоманов-футболистов всех мастей - от вышки до городских команд, а доля спортсменов которые регулярно пользуются услугами наркодиллеров - более 50% от общего количества задержанных. Вот потому и получается что укололся футболист - и забылся... Какой потом футбол...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.04.2020 16:19
    0
    Пьянка-это тяжёлый и изнурительный труд,поэтому и Милевский и Алиев так убого закончили свои карьеры,сил на пьянки хватило,а на футбол не осталось силёнок
    Ссылка
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