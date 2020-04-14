Томаш КЕНДЗЕРА: «Произошел рецидив старой травмы»

Защитник «Динамо» надеется вскоре вернуться к тренировкам

  • 14.04.2020 13:22
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Произошел рецидив старой травмы»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

В последнем матче перед карантином защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера получил травму голеностопного сустава, вследствие чего чего был заменен в перерыве.

Томаш рассказал, как проходит его восстановление, а также о том, как он проводит досуг во время вынужденной паузы.

- Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно готовиться. В матче с «Десной» я отыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы. Я проходил восстановление, и сейчас буду понемногу возвращаться к тренировкам. Точных сроков пока нет, но надеюсь, это будет в скором времени.

Сейчас я уделяю внимание остальным частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день. Тренируюсь, чтобы держать форму, поэтому думаю, что много не потеряю.

- Ездил для восстановления на базу «Динамо» до введения строгих ограничений?
- Да, в первые дни после травмы я ездил на базу и работал с физиотерапевтом и массажистом, выполнял процедуры, назначенные доктором. А когда базу уже закрыли, ездить перестал, потому что там сейчас можно только заниматься на полях, а бегать я еще не могу.

- Как часто выходишь сейчас из дома?
- Стараемся не выходить из дома, соблюдаем правила карантина, чтобы не подхватить вирус. Следим за новостями и выходим на улицу как можно реже.

Такая же ситуация сейчас и в моей родной Польше, все закрыто, запрещено посещать парки. Нельзя выходить из дома без крайней необходимости, разве что тебе нужно на работу, за продуктами или в аптеку.

- Чем занимаешь свободное время?
- Я живу со своей девушкой Викторией, мы стараемся проводить время вместе - смотрим сериалы, фильмы. Сейчас смотрим испанский телесериал «Бумажный дом» (La casa de papel). Вместе занимаемся спортом, насколько это возможно в домашних условиях. Также пересматривал старые матчи сборной Польши и своей предыдущей команды – «Леха». Так время и идет.

- Какое настроение сейчас в команде? Все уже соскучились по футболу и друг по другу?
- Конечно! Карантин длится уже месяц и каждый хочет вернуться на поле, на тренировки и играть в футбол. Каждый из нас очень любит футбол и ждет, когда уже можно будет тренироваться и быть вместе с командой, со своими друзьями.

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Источник — ФК Динамо Киев

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