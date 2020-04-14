Переоделся в платье дочери. Алиев принял участие в популярном челлендже

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев принял участие в челлендже под названием #fliptheswitchchallenge с мгновенным переодеванием.

35-летний Алиев выполнил условия челленджа вместе со своей дочкой.

По правилам #fliptheswitchchallenge несколько героев пританцовывают у зеркала под песню Nonstop исполнителя Drake, в которой говорится: «Смотри, я просто щелкну выключателем». Затем выключается и включается свет. После этого они меняются одеждой и танцуют дальше.

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