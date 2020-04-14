Переоделся в платье дочери. Алиев принял участие в популярном челлендже

Бывший футболист во время карантина разрывает социальные сети

  • 14.04.2020 12:25
  • 692 просмотра
  • 4 комментария
Переоделся в платье дочери. Алиев принял участие в популярном челлендже
© Sport.ua. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев принял участие в челлендже под названием #fliptheswitchchallenge с мгновенным переодеванием.

35-летний Алиев выполнил условия челленджа вместе со своей дочкой.

По правилам #fliptheswitchchallenge несколько героев пританцовывают у зеркала под песню Nonstop исполнителя Drake, в которой говорится: «Смотри, я просто щелкну выключателем». Затем выключается и включается свет. После этого они меняются одеждой и танцуют дальше.

 

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 14.04.2020 13:02
    -1
    DKTheBest2, 14.04.2020 12:48
    Сгинь ватное чудовище.
    Ватное чудовище это как раз Гончаренко
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 12:48
    +2
    Виктор Иванов, 14.04.2020 12:44
    Гончаренко из эвросолидола поддержит. Тому не привыкать переодеваться. Из русской партии Крыма и ПР переоделся аж в порохоблок)))
    Сгинь ватное чудовище.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.04.2020 12:44
    -3
    Гончаренко из эвросолидола поддержит. Тому не привыкать переодеваться. Из русской партии Крыма и ПР переоделся аж в порохоблок)))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 12:38
    0
    Интересно, Усик поддержит Алиева?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 12:48
    +2
    Виктор Иванов, 14.04.2020 12:44
    Гончаренко из эвросолидола поддержит. Тому не привыкать переодеваться. Из русской партии Крыма и ПР переоделся аж в порохоблок)))
    Сгинь ватное чудовище.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.04.2020 12:38
    0
    Интересно, Усик поддержит Алиева?
    Ссылка
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