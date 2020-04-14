ГЕЛЬЗИН: «Говорят, что Суркис лезет в трансферную политику. Может, и надо»

Президент «Олимпика» взвесил все «за» и «против»

  • 14.04.2020 10:14
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ГЕЛЬЗИН: «Говорят, что Суркис лезет в трансферную политику. Может, и надо»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о недостатках трансферной политики клуба.
 
«Приходит новый тренер и начинается «новая метла». Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбору, когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот не нужен. Или иначе зачем тогда тренер?
 
Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, ушел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были – ни одного матча не выиграли. Вот и весь результат. Так бывает иногда с тренерами.
 
Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так, может, и надо лезть, чтобы не было такого, что понабирали футболистов, а потом приходит новый тренер и снова набирает. Тут палка о двух конца», – сказал Гельзин.

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Источник — Football.ua

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