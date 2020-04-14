БУРДА: «Ярмоленко в Динамо? Он еще не сказал последнего слова в футболе»

Защитник киевлян будет рад возможному возвращению Андрея

  • 14.04.2020 09:13
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БУРДА: «Ярмоленко в Динамо? Он еще не сказал последнего слова в футболе»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» Никита Бурда высказался о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в клуб.

— Кто самый авторитетный? Конечно, это Сидор сейчас. Он капитан и один из самых старших в команде. Это его обязывает быть лидером и помогать ребятам. Еще помню Серегу в 2014 году, когда капитанами были Шовковский и Ярмоленко. Сейчас Сидор очень изменился в лучшую сторону, вырос и превратился в лидера «Динамо».

— Кстати о Ярмоленко. Как относишься к возможному возвращению Андрея в «Динамо»?
— Я думаю, что все будут только рады. Он классный футболист, который может еще много пользу принести нашему клубу. Думаю, он не сказал еще последнего слова в футболе.

— Какая твоя футбольная мечта?
— Это не мечта, а цель. Я ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы. Может, кто-то будет смеяться, но, я считаю, нужно ставить перед собой максимальные цели.

Ранее Ярмоленко заявлял, что готов вернуться в «Динамо».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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