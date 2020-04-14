Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне жаль людей, которые покидают нас по всему миру»

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля обратился к болельщикам во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
«Я слежу за всеми новостями из дома и мне очень жаль, что сейчас происходит. Жаль людей, которые покидают нас по всему миру.
Я скучаю по прогулкам по городу, скучаю по объятиям с друзьями и близкими, мне не хватает общения с людьми в кафе и барах. Я скучаю по тренировкам, играм, переполненным трибунам. По всем тем эмоциям, которые делают нашу жизнь стоящей.
Я обнимаю всех людей, которые переживают худшее время.
Через некоторое время мы снова выйдем на улицу, чтобы подышать, поприветствовать друг друга. Мяч снова окажется на поле. Вперед, Альбасете!», - написал Зозуля в Facebook.
Источник — Facebook
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