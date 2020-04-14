Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне жаль людей, которые покидают нас по всему миру»

Украинский футболист высказался о пандемии

  • 14.04.2020 08:47
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне жаль людей, которые покидают нас по всему миру»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля обратился к болельщикам во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Я слежу за всеми новостями из дома и мне очень жаль, что сейчас происходит. Жаль людей, которые покидают нас по всему миру.

Я скучаю по прогулкам по городу, скучаю по объятиям с друзьями и близкими, мне не хватает общения с людьми в кафе и барах. Я скучаю по тренировкам, играм, переполненным трибунам. По всем тем эмоциям, которые делают нашу жизнь стоящей.

Я обнимаю всех людей, которые переживают худшее время.

Через некоторое время мы снова выйдем на улицу, чтобы подышать, поприветствовать друг друга. Мяч снова окажется на поле. Вперед, Альбасете!», - написал Зозуля в Facebook.

Ранее Зозуля помог оборудованием больнице в Альбасете.

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Источник — Facebook

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