Георгий БУЩАН: «Надеялся на вызов в сборную сейчас, но этого не произошло»

Вратарь «Динамо» планирует однажды попасть в национальную команду

  • 14.04.2020 08:29
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Георгий БУЩАН: «Надеялся на вызов в сборную сейчас, но этого не произошло»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился своими планами в карьере, а также рассказал о конкуренции с Денисом Бойко.

- Как оцените свои шансы попасть в заявку сборной Украины на чемпионат Европы?
- Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого. Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста.

- Какие у тебя взаимоотношения с Денисом Бойко?
- Абсолютно нормальные, рабочие. Мы не обязаны быть друзьями или врагами. Вратаря на игру выбирает тренер, поэтому обижаться друг на друга не стоит. Мне повезло, что у меня есть такой конкурент, мы держим друг друга в тонусе.

- Кто из нападающих создал тебе больше всего проблем?
- Больше всего мне запомнился Маркус Розенберг (форвард «Мальме»), который в своем прощальном матче на домашнем стадионе забил мне два гола. 

- В каком топ-клубе ты хотел бы играть?
- Я и так играю в одном из топ-клубов Европы. Возможно, хотелось бы попробовать себя в Италии или Германии. Англия вообще не обсуждается. (Улыбается).

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Источник — ФК Динамо Киев

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