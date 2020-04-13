Георгий БУЩАН: «Набирать форму можно только через сборы»

Вратарь «Динамо» считает, что тренировки в домашних условиях не дают должного результата

  • 13.04.2020 21:40
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Георгий БУЩАН: «Набирать форму можно только через сборы»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал, чем занимается во время карантина.
 
- Как живет во время карантина футболист киевского «Динамо»?
- Живу, наверное, как и все люди, не только футболисты. Высыпаюсь, уделяю время себе и, конечно же, тренировкам. Появилось больше времени для общения с друзьями и родными, поэтому, пользуясь случаем, я рад с ними общаться.
 
- Как ты готовишь себя к продолжению сезона?
- Никакая индивидуальная тренировка не заменит занятие с командой. Мы провели хорошие сборы, сыграли достаточно матчей. Футболист может готовиться к чемпионату только через тонус, когда постоянно идут игры. Как бы ты не уделял время индивидуальным тренировкам, все равно еще нужно будет набирать форму через сборы.
 
- Какие способы используются в «Динамо», чтобы футболисты поддерживали оптимальные кондиции во время карантина?
- У нас есть чат в мессенджере, в котором состоит вся команда, тренерский штаб и доктор. До 12 часов дня каждый футболист должен написать свою температуру. Кроме того, раз в неделю мы получаем программу тренировок. Для тех, кто приезжает на базу, есть специальные датчики, которые игрок обязан взять с собой во время тренировки, с них потом считываются твои показатели во время занятия. 
 
- Сложнее ли голкиперу тренироваться дома, чем полевому игроку?
- Дома у всех тренировки одинаковые. А вот когда начнутся сборы - возможно, будет тяжелее. У нас разная специфика работы, у каждого свой труд.

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Источник — ФК Динамо Киев

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