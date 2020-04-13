ВИДЕО. Ну дайте папе позаниматься. Как Роналду мило тренируется с детьми

Португальский форвард Криштиану Роналду вынужденно проводит тренировки в семейном кругу из-за карантина.
Дети тоже участвуют в тренировках футболиста «Ювентуса». Видео подписано: «Дети, ну дайте папе позаниматься!»
Напомним, недавно Роналду снял красивую виллу в родной Португалии.
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Источник — Instagram
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