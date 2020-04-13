БАТЭ сделал обзор матча с Минском в стиле футбольного симулятора FIFA

Футбольный клуб БАТЭ не очень удачно стартовал в новом сезоне, но это не мешает его работникам заниматься креативом.
Так, например, официальный ютуб-канал борисовского клуба презентовали обзор матча четвертого тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0) в стиле футбольного симулятора FIFA.
Получилось забавно и немного иронично, потому что чемпионат Беларуси в FIFA не представлен.
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Источник — ФК БАТЭ
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