БАТЭ сделал обзор матча с Минском в стиле футбольного симулятора FIFA

Немного креатива из чемпионата Беларуси

  • 13.04.2020 20:18
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
БАТЭ сделал обзор матча с Минском в стиле футбольного симулятора FIFA
© ФК БАТЭ

Футбольный клуб БАТЭ не очень удачно стартовал в новом сезоне, но это не мешает его работникам заниматься креативом.

Так, например, официальный ютуб-канал борисовского клуба презентовали обзор матча четвертого тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0) в стиле футбольного симулятора FIFA.

Получилось забавно и немного иронично, потому что чемпионат Беларуси в FIFA не представлен.

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Источник — ФК БАТЭ

(2 голоса)

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Комментарии
    AЛВ
      AЛВ, 13.04.2020 20:27
    0
    Це свято якесь для Європи.!!!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 13.04.2020 20:27
    0
    Це свято якесь для Європи.!!!
    Ссылка
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