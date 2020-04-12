БАТЭ всухую разгромил Минск на выезде

В воскресенье, 12-го апреля, состоялся поединок 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ на выезде обыграл «Минск» со счетом 3:0.
«Минск» — БАТЭ — 0:3
Голы: Драгун, 26, Сарока, 34, Нехайчик, 62
«Минск»: Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Зинович, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Яроцкий, Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46).
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович (Бессмертный, 46), Настич, Волков (Копитович, 46), Нехайчик, Стасевич, Бага, Драгун, Яблонский, Сарока.
Источник — Sport.ua
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