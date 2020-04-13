Неманья МАТИЧ: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» сравнил двух лучших игроков мира

  • 13.04.2020 19:24
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Неманья МАТИЧ: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории»
© instagram.com/nemanjamatic

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич попытался ответить на вечный вопрос – кто же лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду:

«Если вы спросите моего сына, то он скажет, что Роналду – лучший. Они с Месси разные. Конечно, у Криштиану есть талант. Но большей частью своих успехов он обязан упорному труду.

У Месси есть талант. Я не говорю, что он не работает. Очевидно, что он работает. Но они разные.

Мне сложно сказать, кто из них сильнее. В течение последних 15 лет это два лучших игрока мира. Кто-то выберет Месси, кто-то – Роналду.

Я считаю, что они играли на одинаковом уровне на протяжении 15 лет. То, что они делают, – это восхитительно, им удается держать уровень столько лет. Очень сложно быть лучшим так долго.

Я не знаю, кто из них лучше, но, возможно, это два лучших игрока в истории».

Ранее сообщалось о том, что Матич продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — L'Equipe

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