Матич продлит контракт с Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении на год контракта с Неманьей Матичем. Сербский хавбек останется в клубе до лета 2021 года.
Об этом сообщил главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер:
«Мы договорились, что он останется, 100 процентов».
В нынешнем сезоне Матич провел 11 матчей в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что Матич может продолжить карьеру в США.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.