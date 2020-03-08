Матич продлит контракт с Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении на год контракта с Неманьей Матичем. Сербский хавбек останется в клубе до лета 2021 года.

Об этом сообщил главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер:

«Мы договорились, что он останется, 100 процентов».

В нынешнем сезоне Матич провел 11 матчей в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что Матич может продолжить карьеру в США.