Неманья Матич может продолжить карьеру в США

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич вскоре может продолжить карьеру в США.
Как сообщает The Sun, 31-летним футболистом хочет усилиться «Чикаго Файр». Американский клуб готов платить Матичу 6 миллионов евро в год.
«Чикаго» хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Отметим, что действующий контракт Матича с МЮ рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Матич провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед».
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Источник — The Sun
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