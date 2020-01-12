Неманья Матич может продолжить карьеру в США

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич вскоре может продолжить карьеру в США.

Как сообщает The Sun, 31-летним футболистом хочет усилиться «Чикаго Файр». Американский клуб готов платить Матичу 6 миллионов евро в год.

«Чикаго» хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Отметим, что действующий контракт Матича с МЮ рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне Матич провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед».