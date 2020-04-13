Юрий БЕРЕЗА: «Гримм не предложил прозрачных правил игры»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился своим мнением по поводу работы Томаса Гримма нас посту президента УПЛ:
«Находясь в Швейцарии, комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа.
С телепулом - один из главных моментов. Гримм не предложил прозрачных правил игры. А я от него ждал как раз этого».
Ранее Гримма раскритиковал и президент «Олимпика» Владислав Гельзин.
Источник — Великий футбол
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