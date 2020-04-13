СТАХОВСКИЙ: «Руководство России не понесет ответственности за сбитый Боинг»

Украинский теннисист Сергей Стаховский выразил свое мнение о потенциальных результатах судебного процесса по делу о сбитом в Донецкой области Boeing 777.



«Там нечего судить, там уже и так все понятно. Я помню этот момент только потому, что в 2014 году у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние: конфликт, Россия, русский язык.. Мне было трудно все это пережить, меня колбасило. Я не выходил из твиттера, фейсбука, постоянно смотрел, где и что происходит.

Момент сбития самолета я помню четко, потому что в то время я был в США, где впоследствии выиграл челленджер в Лексингтоне. Помню, что как только все случилось, все ресурсы «ДНР» начали писать, что мы сбили еще один самолет ВСУ, сбили самолет с десантниками. А потом это все удаляется, появляется, что это все сбили укры.



Но возьмем просто: ты умеешь играть в теннис? Если я тебе дам ракетку, ты пойдешь и обыграешь Федерера? Ты понимаешь, то такое «Бук»? Ты даже примерно не понимаешь. В Будапеште массаж мне делает бывший военный из Закарпатья, который раньше работал на ракетной установке, на ПВО. И он мне объясняет: «Чтобы «Бук» попал на 10 километрах в цель, нужна команда, которая минимум 10 раз из него стреляла и понимала, как это происходит». Это военные, а не сепаратисты, потому что мы ПВО никогда так не использовали. А военных там нет, потому что они все уволенные задним числом.



Конечно, руководство России не понесет за это никакой ответственности, потому что все военные, которые были на территории Украины, были задним число уволены, отчислены. А те люди, которых они официально обозначили как обвиняемых, никогда не покинут территорию России в живом виде», – сказал Стаховский.



Напомним, международное расследование установило, что самолет компании «Malaysia Airlines», который 17 июля 2014 года упал неподалеку от Тореза Донецкой области, был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

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